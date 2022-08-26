夫婦涉合謀姦菲傭　陪審團裁罪脫 (14:48)

男被告陳暹德（案發時44歲，下同）被控於或約於2018年1月21日，在元朗洪福邨一單位，干犯各一項企圖強姦罪及強姦罪；女被告黎芷珊（32歲）則被控於同日同地，干犯協助和教唆強姦罪，及猥褻侵犯罪。

事主X早前供稱，案發當晚女僱主稱「sir like you, pay money」，要求她到主人房，其後遭男僱主抱到床上褪去內衣褲。她向女僱主求救時，對方回應「ok啦，ok啦」，男僱主則稱「madam ok, madam ok」。女僱主亦曾為丈夫口交，協助他勃起；男僱主強姦X時，女僱主一直在旁邊，更與丈夫交談，一歲半的少主則在房間的嬰兒床上熟睡。

男僱主則自辯稱，案發晚上教X炸豬大腸時，與X有眼神接觸，更餵了她吃一口豬大腸，令他「有啲性幻想，嗰一刻想同佢做愛」。同晚他建議X在主人房與他同眠，X微笑點頭後，兩人脫衣發生性行為，又形容X的表情猶如含情脈脈的少婦，否認曾強姦她。他事後向X支付150元，被女被告撞破事件，更遭對方掌摑，兩人亦在案發後數天決定離婚。