夫婦涉合謀姦菲傭　陪審團裁罪脫 (14:48)

男被告陳暹德(案發時44歲,下同)被控於或約於2018年1月21日,在元朗洪福邨一單位,干犯各一項企圖強姦罪及強姦罪;女被告黎芷珊(32歲)則被控於同日同地,干犯協助和教唆強姦罪,及猥褻侵犯罪。

事主X早前供稱,案發當晚女僱主稱「sir like you, pay money」,要求她到主人房,其後遭男僱主抱到床上褪去內衣褲。她向女僱主求救時,對方回應「ok啦,ok啦」,男僱主則稱「madam ok, madam ok」。女僱主亦曾為丈夫口交,協助他勃起;男僱主強姦X時,女僱主一直在旁邊,更與丈夫交談,一歲半的少主則在房間的嬰兒床上熟睡。

男僱主則自辯稱,案發晚上教X炸豬大腸時,與X有眼神接觸,更餵了她吃一口豬大腸,令他「有啲性幻想,嗰一刻想同佢做愛」。同晚他建議X在主人房與他同眠,X微笑點頭後,兩人脫衣發生性行為,又形容X的表情猶如含情脈脈的少婦,否認曾強姦她。他事後向X支付150元,被女被告撞破事件,更遭對方掌摑,兩人亦在案發後數天決定離婚。