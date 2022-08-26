中電指元朗電纜橋或因光管起火　火種跌至電纜引起 (15:30)

中電表示，根據調查小組化驗和分析結果，確認無明顯迹象顯示火警由不正當行為引起，亦非與電力負荷、電力保護系統、天氣或電纜有關。報告又指，中電在事後立即檢視其餘4條電纜橋及內部設備，並完成額外緩減風險措施，為電纜橋加裝防火裝置，包括塗上阻燃塗層、安裝熱力偵測系統、加裝灑水滅火裝置，並已更換所有螢光燈。

中電亦未有直接回應事件是否存在「人爲疏忽」。中電又指，肇事電纜橋自1992年啟用以來運作正常，從未發生故障，電纜橋自身設計及各項指標亦符合標準，明白市民高度關注事件，故檢視完成其餘4條電纜橋及加裝額外緩減風險措施。

中電又指，當時火警導致供電系統的通訊電纜受損，系統控制中心未能監控受影響地區的實際狀況，及未能遙控恢復供電。中電調動約150位工程人員到不同供電點，例如每棟受影響大廈，並透過人手方式評估情况及恢復供電。中電指，當時已優先為電路、醫院等基本服務復電，而事故發生後3小時內已為6成客戶恢復供電，7小時內達9成，事故發生後第二日早上，已為餘下約2萬客戶恢復供電。

被問到為何會在火警發生後40分鐘，中電先收到第一個警報，中電解釋，公司有設備系統可監察高壓電纜狀況。當時火警導致高壓電纜有受損後，才會收到警報，並不是火警發生後立即收到警報，中電亦指有定期派人檢查及保養光管，最近一次檢查日期為上年11月，當時並沒有出現任何燒毁及不正常運作情況，形容今次事故非常罕見。中電又指，因火勢猛烈導致電纜內部嚴重損毁，難以判斷光管起火前的實際狀態。

中電表示，9月中旬陸續向受影響住戶派發總值100元「心意券」，適用於元朗、天水圍及屯門區約600個參與商戶。