轉介病人至私院　私院聯會醫管局互稱對方處理慢 (18:21)

醫務衛生局長盧寵茂於疫情記者會上回應事件，強調「用數字說話」，指目前13間私院中僅有5間醫院的轉介病牀使用率達6成以上，部分為一至兩成，亦有3間私院的轉介病牀使用率為0%，形容只有5間私院「合格」。

他又指認為不少私院醫護都曾於公院工作，他們應絕對明白及體恤公立醫院面對壓力，不希望透過媒體解決事件，希望盡快解決問題，讓私院貢獻力量抗疫，協助有需要病人。

何兆煒表示，公立醫院未能向私家醫院提供轉介病人的詳細資料，甚至發現當中有病人未完成部分檢查，需送回公立醫院。何兆煒指有關情况非常普遍，延長轉介過程，又認為雙方醫院應有總負責人商討轉介安排，令流程更順暢。

何兆煒又表示，私家醫院評估不適合轉介個案有10%，他舉例指，公立醫院有轉介失智症病人，他們可能會在病房吵鬧，影響其他病人，亦有懷疑病人復陽個案，以及因部分私家醫院未能提供職業治療服務，相關個案都會評為不適合轉介個案。

醫管局稱已逐步改善轉介流程 臨時未能轉介屬個別情況

醫管局行政總裁高拔陞於同一節目則表示，不成功轉介個案涉及病人和家屬意願或病人病情惡化，而有關個案佔少數，又指公立醫院臨時認為不合適而放棄轉介亦屬個別情况，指私家醫院在考慮或安排轉介病人時處理較慢，例如會擔心病人需更多照顧等因素。他指，現時公立醫院每日有逾百宗可轉介個案，但成功接收個案只得20至30宗，數字偏低。

高拔陞又指，周末公立醫院人手相對較少，但亦已安排額外人手處理轉介個案，而每個醫院聯網都有總負責人專責與私家醫院配對，以加快處理流程。高拔陞亦表示，現時公立醫院病牀壓力，約3成、甚至4成非緊急服務需調整，期望與私家醫院共同配合，又指明白私家醫院已盡力，但強調情況迫切，希望盡快提高私家醫院的病牀使用率。