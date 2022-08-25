男警否認警總內偷兩罐鮑魚　同袍稱屬公眾捐贈已提醒平均分配 (19:06)

被告黃敬修（30歲）涉於2020年10月8日犯案。承認事實指，警察公共關係科（現稱警察公共關係部，下稱部門）的辦公室位於警察總部11樓，設4個部門的辦公室，包括社交媒體傳訊組、社交媒體傳訊特別分組等。案發時被告隸屬社交媒體傳訊組，他在2020年11月13日被捕，在警誡下稱「我明白，我想揾個地方解釋」。

警長蔡偉青供稱，警方2019年「踏浪者行動」後，翌年部門收到公眾捐贈的約45至50罐鮑魚，他將9罐鮑魚分予特別分組同事，其餘放在社交媒體傳訊組辦公室，讓同事自行分發。在辯方盤問下，蔡否認分發過程混亂，但同意無就此作記錄。

裁判官溫紹明關注，蔡放在社交媒體傳訊辦公室的鮑魚數目，比該組的警員數目多，蔡稱「呢啲唔係政府物資，我哋無記錄㗎」，又指當時被告是其直屬上司之一，有責任監察分發，但「佢從來都無同我講呢樣野」，故此沿用前上司的做法。

蔡又稱，一般絕對不會收公眾捐贈的物資，部門亦無既定程序處理。溫官再問「有人拎多一罐都無人制止」？蔡指，已交代同事要平均分配，但9罐鮑魚絕對屬於特別分組的同事。審訊明續。