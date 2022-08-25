支聯會拒交資料案　控方稱願披露少於20個受限內容待法庭裁斷 (18:57)

控方因應PII，早前審訊傳召國安處署理高級警司洪毅，只引用調查報告的段落，未有讀出內容。洪毅僅引述報告結論稱，有合理理由相信支聯會是外國代理人，未有表明原因。惟辯方稱，控方隱去大部分報告內容，難以盤問。

辯方向法庭申請，要求控方披露隱去的文件內容，主要為國安處調查報告及國安處警司申請發出通知書的文件，並有另外3個政治組織與支聯會一樣，獲決定發出通知書。辯方表示，文件顯示警務處長及保安局長發出通知書的合理理由，及支聯會與其他組織的關係。

國安法指定法官、主任裁判官羅德泉向控方問及，調查報告有否交予警務處長，控方表示沒有，但警司申請發出通知書的文件內提及報告內容。控方其後建議，先進行閉門的單方面聆訊，讓法庭裁斷可披露的內容，其後把文件送達辯方，案件遂押後至下周一續審。