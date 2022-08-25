退休警司騙貸款罪成申上訴許可被拒　官稱難想像公務員不明政府福利條款 (18:55)

代表上訴方的前刑事檢控專員、資深大律師梁卓然表示，其中一項欺詐罪指龍少泉意圖詐騙銀行，以取得涉案空置單位，但涉案租約於2016年11月30日屆滿，龍少泉同日簽訂新的買賣合約，意味他案發時擁有單位的空置擁有權。上訴方認為，控方沒有證據顯示，龍少泉一定會將單位租予原本的租戶，故本案不涉及造假和欺瞞成分。

上訴方又指，銀行職員曾協助龍少泉填寫樓宇按揭申請表的個人資料，不排除有職員錯誤填寫物業用途，申報單位由龍少泉的父母居住，構成案件疑點。法官彭偉昌聽畢表示，這一點只是單純猜測，說服力較弱。

至於另一項涉及政府「購屋貸款計劃」的欺詐罪，上訴方表示，警隊曾經發信提醒申請有關計劃的人員，不得出租物業，顯示內部並不熟悉規定。彭官聞言表示，警隊發信的目的是講清楚計劃條款，不明白龍少泉為何沒有主動了解和查詢。彭官又稱，「好難想像政府推出公務員福利，唔洗你自住，畀你買單位租出去投資，咁叫房屋福利咩？」