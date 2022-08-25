網媒記者認阻差辦公及妨擾罪候判　官稱不排除判監籲「不要有任何遐想」 (17:24)

被告梁志恒（34歲），報稱是「蛋蛋俱樂部」記者，今在認罪後獲准繼續保釋外出。他親友亦有到場，並鼓勵他「大步攬過」和「撐着」。控罪指，被告於2021年8月31日於港鐵太子站B1出口外，阻礙公職人員執行公務，並在行人路中心放置腳架拍攝，導致公眾地方受阻。

被告親自求情時稱，懇請裁判官不要將他收監，並指自己去年起有甲狀腺亢進、淋巴等病症，瘦了50幾磅，需經常覆診和服藥，亦望多陪伴80幾歲的外祖父。被告稱自己當時行為魯莽，以後會重新做人，日後打算從事日本料理工作。

李官聽取求情後，決定先為被告索取報告始判刑，並強調不排除會判其監禁，讓被告「不要有任何遐想」。

案情指，案發時為831事件兩周年，有大量人士聚集在太子站B1站外，被告架起腳架和相機站在行人路中心，導致行人需繞路。在警員多次警告下拒絕離開行人路，並對警員說「公眾地方唔比人企啊」，又面向前方用雙手作出飛行姿勢。綠燈時，警員警告他盡快離開，惟他拒絕離開，並對警員稱「等燈啊！扑街，X你老母」，阻礙警長（22991）執行公務，隨後被警員以公眾地方行為不檢將其拘捕。