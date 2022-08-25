新冠疫情｜本港增8579宗陽性個案　增9死亡個案 (17:35)

陽性個案兩日內增幅超過2000宗。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，昨日（24日）公共衛生化驗所收到的樣本中，變異毒株Omicron BA.4/5樣本佔比增至43.9%，升幅加快，較23日上升3%，其中九成為BA.5個案。他憂慮，隨BA.5個案比例持續上升，社區傳播的速度加快，「很快突破一萬宗」，若疫情進一步嚴峻，會收緊社交距離措施，呼籲市民一旦出現病徴，應盡快檢測，尤其是即將開學的學生。一旦確診應盡快呈報，同時籲市民減少大型聚會及跨家庭聚會，並定期做快測或核酸測試。

再多9間院舍呈報陽性個案，其中九龍城環球護老院62名院友及28名員工中，有4名院友及2名員工確診。該護老院分為兩層，暫時只有3樓出現確診個案，於3樓共有2名已打三針的護理員確診，確診的2名員工只於3樓工作，昨天為最後上班日，下班後現輕微病徵。同層亦有4名院友確診，當中2名院友昨日快速測試呈陽性反應，另2名院友亦於今天快測現陽性，餘下31名院友亦被安排撤離接受檢疫。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，根據初步流行病學分析顯示，懷疑傳播源頭來自員工，其中1位員工昨日CT值達16，反映其病毒量高。

其餘5間院舍累計9名院友及2名員工染疫，另四間殘疾院舍則有4名院友染疫，9間院舍共有70名院友被列為密切接觸者，需送往亞博檢疫。

醫院出現兩個新感染群組，其中屯門醫院內科及老人科病房一名74歲女病人，經入院篩查發現確診。院方經追蹤調查後，發現多4名女病人確診；博愛醫院內科及老人科病房一名病房服務助理周二（23日）確診，經追蹤調查後發現多2名男病人及一名員工確診。以上病房已停止接收新症。至於醫管局的婚宴群組再多5名醫生確診，包括1名佛教醫院外科醫生、2名廣華醫院婦產科醫生、1名廣華醫院診斷及介入放射科醫生及1名下葵涌普通科門診醫生，群組累計共有11名醫生確診。暫時未有病人列為密切接觸者，其中廣華醫院婦產科人手最受影響，有醫生需取消休假以協助部門運作，目前相關醫院服務未受影響。醫院管理局總行政經理李立業指，明白員工有社交活動，但不希望會影響醫院服務。