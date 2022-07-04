新冠疫情｜稱部分病人因醫管局臨時決定沒轉介私院　何兆煒形容「得個做字」冀各方配合 (16:36)

本身是聖保祿醫院醫務行政總監何兆煒向本報稱，該院至今願意接收63宗病人轉介，惟僅四成最終成功轉介。他解釋，有約三分之一個案因醫管局臨時認為不適合而沒轉介，例如已出院、情况轉差或未完成檢查等，其餘約兩成則因家屬或病人不願意。何提及，需時轉介較複雜的病人，例如要通知家屬、準備藥物和聯絡相關科目醫生的接手等，或因此令病人情况有改變而未能轉介，亦認為醫管局各聯網與私家醫院配對的機制有限制病人轉介。

對於盧寵茂稱部分私院行政未能完全配合轉送，如在周末及假日不能接收病人，何兆煒稱周日和公眾假期，不論是私院或公院人手均較少，形容雙方亦不情願（reluctant），但有緊急情况必定會收症。他強調不希望互相指責，冀各方配合解決問題。

中大醫院下周一增6牀收非新冠

據醫衛局數據，截至周二（23日）下午5時，除聖德肋撒醫院、中大醫院和播道醫院外，其餘10間私家醫院病牀使用率均為五成或以下。中大醫院回覆時透露，將於下周一（29日）增加6張病牀接收非新冠病人，即共提供18張牀，而現有接收新冠病人的24張牀則維持不變。

明德國際醫院共提供10張病牀，至今接受兩人，目前使用率為0%；該院回覆查詢時表示，正積極與醫管局合作，協助接收轉介個案，並稱醫療團隊會先評估個案，確保符合服務範圍，而轉介一經確認並獲得病人同意後，便會立即與公院安排轉送。

醫管局：轉介情况屬預料之中 漸改善程序

被問到私家醫院病床使用率未如預期，醫管局總行政經理李立業於疫情記者會上表示，現時有178名病人已成功轉介到私家醫院接受治療，約一半個案未能成功轉介，原因包括病人病情有變化、病人及家屬意願等。李立業指現時轉介情况屬預料之中，亦逐漸改善程序，例如允許私家醫院跨區接收病人。醫管局有一直與私家醫院協調，盡量理順轉介流程，加快篩選及轉送病人，期望即日內能處理好轉介流程。