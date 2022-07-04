馬鞍｜風暴後市民即返工港鐵站人頭湧湧　惟有人批天文台無列明「落波」時間難預備 (11:17)

羅先生今晨大約10時半從港鐵石硤尾站上車，再到九龍塘站轉乘東鐵線往金鐘上班。羅先生認為，相比以往「落波」後情况，今早港鐵站的上班人潮較少，估計與較早改發三號風球有關，加上僱主一般容許可於兩小時內回到辦公地點，時間較充裕，而且港鐵亦比以往數次「落波」後加開更頻密班次。

在九龍塘站東鐵線月台候車往灣仔上班的王先生則認為，天文台今晨宣布預計在早上9時至11時轉發三號風球，未有表明確實時間，他唯有9時起床準備上班。王先生認為天文台的做法令打工仔感到麻煩，認為天文台應指明「落波」時間，以便預備出門。

在港鐵屯馬綫，兆康站9時半後陸續有便利店營業，據本報記者觀察10時前後3班開往烏溪沙列車，在月台輪候的乘客只需輪候一班車便能上車；到元朗站起車廂開始爆滿，部份在月台乘客需輪候多一班列車。

至於在紅隧往港島方向巴士站，早上11時前後，車站出現人龍，人流不算擠擁，部份車站只有10多人排隊，但亦有往港島東的巴士站有60多人輪候。車站職員表示，今早巴士站人流不算多，惟停站巴士大多已滿。

而在黃大仙、太子、新蒲崗一帶，附近巴士站及小巴站的人流不算多。慈雲山正輝樓對開的候車處一度見人龍，往黃大仙的小巴站有10多人在排隊，部分巴士線亦有逾20人在候車。

正等候小巴的退休人士關生表示「噚晚已經知今日會改掛3號」，因此已有心理準備，續指部分返工的市民未改掛3號已準備出門乘車，避免擠擁，因此他認為今次的安排比以往理想。他表示與太太今早6時許已外出，「趁天氣涼出去行下」。