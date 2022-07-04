逾500港生求助 90人數日可返內地開學 (20:39)

新冠疫情下內地採取嚴格防疫隔離措施，部分在內地升學的香港學生未能取得名額返內地開學。教育局昨日提出便利措施，協助港生取返內地名額北上，教育局長蔡若蓮今日則指，截至今日下午5時，該局合共收到504宗登記個案，要求協助返內地，當中以廣東省及福建省作為目的地者較多，其餘個案則較為分散。
蔡若蓮在Facebook發帖文，指學生主要選擇以陸路口岸作為入境內地的途徑，合共434人。另外，教育局合共收到287宗查詢。
蔡又指，教育局收到求助學生電子表格後，即日發送到內地有關當局，以作身分核實及便利安排。她表示很高興已取得初步成果，並陸續向首批逾90名同學發送電郵，通知其核實結果及後續安排，他們最早可於數日內起行。至於其他申請者，當局正與內地核實及跟進。
教育局指，成立處理中心跟進求助個案，動員26人輪流當值，回應及跟進同學的查詢。蔡若蓮傍晚前往中心探訪工作的同事。教育局提醒，有需要的學生請在8月26日（周五）或之前提交電子表格。
內地高校港生入境內地便利措施電子申請表格：
https://eform.one.gov.hk/form/edb040/tc/
電郵查詢：nbs@edb.gov.hk
Whatsapp或微信查詢：5191 3760
電話查詢 ：3698 4466
註：查詢服務於8號或以上風球高懸下將會暫停