逾500港生求助 90人數日可返內地開學 (20:39)

蔡若蓮在Facebook發帖文，指學生主要選擇以陸路口岸作為入境內地的途徑，合共434人。另外，教育局合共收到287宗查詢。

蔡又指，教育局收到求助學生電子表格後，即日發送到內地有關當局，以作身分核實及便利安排。她表示很高興已取得初步成果，並陸續向首批逾90名同學發送電郵，通知其核實結果及後續安排，他們最早可於數日內起行。至於其他申請者，當局正與內地核實及跟進。

教育局指，成立處理中心跟進求助個案，動員26人輪流當值，回應及跟進同學的查詢。蔡若蓮傍晚前往中心探訪工作的同事。教育局提醒，有需要的學生請在8月26日（周五）或之前提交電子表格。

內地高校港生入境內地便利措施電子申請表格：

https://eform.one.gov.hk/form/edb040/tc/

電郵查詢：nbs@edb.gov.hk

Whatsapp或微信查詢：5191 3760

電話查詢 ：3698 4466

註：查詢服務於8號或以上風球高懸下將會暫停