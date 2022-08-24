Tesla車主申許可證任Uber司機被拒申司法覆核 (18:11)

聆訊牽涉申請人陳海滔和言偉豪（均為譯音）、交通審裁處以及運輸署長。本案爭議在於《道路交通（公共服務車輛）規例》第14條列明，申請指明出租汽車服務的類型具「合理理由需要」（reasonably required），才獲發出租汽車許可證。

申請方表示，現行制度下，新入行的司機要證明服務類型有獨一無二的市場，才獲政府發牌經營生意，造成「先有雞還是先有蛋」的問題。申請方質疑，政府錯誤解讀條文，看似原則上反對Uber這一類網約車平台，為申請人帶來莫大困難。

運輸署長一方則指，出租汽車行業會影響公共交通工具服務，政府立法原意並非促進市場亳無限制地擴張，所以會謹慎考慮批出許可證。署方舉例指，假設有人想開珍珠奶茶店，未必符合「合理理由需要」的門檻，要有更獨特、小眾的市場需求，才能與其他競爭者區分。

法官高浩文聽畢雙方陳辭，押後至10月頒下書面裁決。