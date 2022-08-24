5人涉荃葵青遊行非法集結罪成 (17:59)

5名被告為運輸工人何卓軒（現24歲，下同）、學生符凱晴（23歲）、教師郭芷晴（22歲）、無業張家榮（25歲）、調酒師李㑊橉（29歲）。5人被裁定罪成後，控方透露符凱晴服刑中。翻查資料，她涉及中大二橋暴動案，判囚4年11個月。

李官裁決時稱，辯方指不能排除何卓軒參與合法遊行，惟考慮環境證供及其裝備、護具等，唯一合理的推論是參與非法集結。另辯方指，符凱晴或偏離遊行路線被捕，李官稱，非法集結有其流動性，認為辯方說法站不住腳。

代表郭芷晴的辯方指出，控方在片段作出錯誤辯認，並爭議證物鏈。李官同意處理證物鏈警員的證供難以依賴，但有警員的證供清楚指出郭的裝備，故指郭必然參與非法集結。

代表張家榮的辯方爭議，警員陳贊匡指張當時投擲雜物，但未有提及詳情。李官則認為，警員大可以說被告多次投擲，認為他沒有誇大其詞。至於李㑊橉，李官指其裝備配合環境證供，必然是參與非法集結，裁定5人非法集結罪成。

何卓軒另涉一項襲警罪，辯方稱在場仍有另一名警員制服被告，但他作供時未有提及，可見兩人證供有異，且被告當時不知道警員的身份。李官直斥是藉口，又認為情况混亂，其他警員未有留意施襲不足為奇。

至於符凱晴涉管有雷射筆及噴漆，另被控在公眾地方管有攻擊性武器及管有物品意圖摧毁或損壞財產兩罪。李官稱，符當時當刻攜有有關工具，其意圖是用作攻擊警員，故裁定罪成。