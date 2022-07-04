MIRROR演唱會事故｜調查小組揭肇事鋼纜承受力量比一般少兩成　屏幕實際重量比申報「有好大差距」 (17:49)

調查小組專家顧問林超雄指出，小組電子顯微鏡放大5000倍觀察折斷鋼纜，發現有反映金屬疲勞的條紋，至於出現金屬疲勞的原因就涉三方面。小組發現懸掛屏幕的鋼絲為5毫米直徑，俗稱「6乘19」的鋼纜，惟經拉力測試後發現，涉事鋼纜的鋼絲比一般「6乘19」鋼纜可承受力量少20%。

其次，小組亦發現鋼纜機關的護繩器每次在鋼纜經過時，都會磨損鋼纜，令鋼纜受力更大，本身狀態欠佳的鋼絲亦受更大傷害，加速鋼纜損壞程度。另外，小組亦發現涉事屏幕實際重量與申報「有好大差距」。小組強調調查仍未完成，會繼續各項實驗。

調查小組主席李子俊表示，政府其他部門亦在調查事故，現階段不方便透露詳情，以免影響其他部門的調查進程，亦難對事故的責任歸屬問題下結論，他還表示，計劃於下個月完成相關測試。香港工程學會代表司徒家成就指需進一步測試方能確定所設鋼索是否屬次等貨。

對於鋼索安裝失當及規格超出計劃等問題是否屬人爲失誤，林超雄表示，事件可能由多個失誤導致，難以簡單以「人爲失誤」定義。他還補充，一般情况下需要專門機器檢查金屬疲勞，坊間難以發現。