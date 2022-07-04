新冠疫情｜本港增7884宗新冠陽性個案　醫管局現婚宴群組　張竹君稱破萬宗非不可能 (17:52)

醫管局總行政經理李立業表示，6名員工均在上周六（20日）出席婚宴。局方展開追蹤調查後，暫時未有病人列為密切接觸者，相關醫院服務並沒有受影響，如調查後發現員工有任何違規行為會嚴肅跟進，但諒解員工亦會有社交活動，提醒他們如要出席婚宴等大型活動，必須注意個人衛生及遵守社交距離。

現時醫管局共轉介437名公立醫院留醫病人到私家醫院，包括167非新冠病人，22人新冠病人在香港中文大學指定隔離病房隔離治療。李立業指，因現時疫情嚴峻，醫管局非常需要私家醫院的協助，期望私家醫院可提升接收病人數目。李立業又指，病人及家屬的配合亦非常重要，醫護人員會做專業評估後才決定轉介安排。他又表示，如轉介到私家醫院的公立醫院病人，只會繳交相對於醫管局服務收費，呼籲病人及家屬應積極配合醫護人員轉介安排，讓公立醫院可騰出更多病床及資源照顧新冠病人。

本地個案增至近8000宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，8月21日公共衛生化驗所的基因分析顯示，懷疑Omicron BA.4或BA.5樣本發現已增至40.8%，形容升勢急速，加上近日確診數字亦持續上升，不排除是由於BA.5個案比例上升所致，認為「超過一萬宗唔係冇可能」，或會收緊社交距離措施，呼籲減少多人聚會。