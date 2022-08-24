男子被指向警擲水樽上訴脫罪　官明言「出於僥倖」 (15:33)

上訴人葉浩賢（案發時24歲）被控於2020年5月10日，在旺角通菜街與豉油街交界向警方防線投擲水樽，意圖激使他人破壞社會安寧。裁判官梁嘉琪去年6月裁定他罪成，判囚6周，並批准他保釋等候上訴。上訴人獲判無罪一刻激動落淚，旁聽親友亦相擁而泣。

李官在判辭中指出，信納作供警員目擊被告投擲水樽，惟上訴人在警員防線旁邊擲水樽，示威者則在防線的40至50米外，不能肯定示威者目睹他擲水樽。李官質疑，原審裁判官未有分析，若上訴人意圖激使示威者，為何他不站在示威者面前擲水樽。

李官總結，他「沒有疑問」上訴人是針對警方及出於惡意，但不能抺殺他只是想轉移警方的注意力，或純粹出於仇警施襲。由於控方將控罪局限於「激使他人破壞社會安寧」，而未能證明這是被告的唯一合理意圖，故撤銷其定罪。

判辭未段亦補充，若控方一開始將「相當可能會導致社會安寧破壞」包括在控罪詳情之內，上訴結果「或許會有分別」，明言上訴人罪脫是「出於僥倖」。