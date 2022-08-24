壹傳媒涉違契案結案陳辭　辯方質疑事件僅屬民事違約不涉刑事 (15:00)

被告黎智英（74歲）和黃偉強（60歲）否認於2016至2020年干犯一項欺詐罪，黎另否認於1998至2015 年犯下另一項欺詐罪。

代表黎智英的資深大律師陳政龍陳辭時指，沒有案例支持就各方履行合約等特殊關係，隱瞞事實的一方有披露責任。而當合約的條款繁多，難免有輕微違約情況。他舉例稱，若於住宅用途單位在家工作撰寫判辭，或偷養寵物而沒有提及，或只屬民事訴訟下違約，而非作出「虛假陳述」，不能以刑事欺詐罪起訴，法庭不可以將刑事法範圍無限擴大。

陳政龍續指，租契指明蘋果日報印刷使用該處所作出版和刊印報紙之用，是狹義說法，無可能「每一吋每一呎」均為指明用途，處所涉及營銷等相關業務，也有飯堂泳池等供員工使用設施。

陳指出，力高為蘋果日報印刷投資及負責會計事務，力高並無將他人排除該空間權力，故不構成「佔用」處所；力高一直繳付租金，故黎沒意圖隱瞞和欺詐。

辯方另一資深大律師黃佩琪亦認為，黃偉強沒作出虛假陳述；獲豁免起訴集團財務總裁周達權早前作供指，黃偉強不是管理層，而是「大打雜」，他沒有在人事和財務等方面的決策權，他只在周達權首肯下簽署由律師草擬的信件。

控方刑事檢控專員楊美琪陳辭稱，黎智英申請工業村用地時知悉其須作發展報業，但黎和黃偉強讓負責處理私人事務的力高進駐佔用處所，如同租客聲稱在單位自住，而瞞着業主將一房間分租予美容院營運。楊稱，承租人有責任主動披露事實，由於兩被告持續蓄意隱瞞，因此構成虛假陳述以及屬刑事責任。