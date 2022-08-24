委任資歷不足老師署任校長　陳南昌紀念學校稱只屬臨時安排 (14:53)

仍有8日便展開新學年，該校法團校董會指「校政專責工作小組」已為開學事宜舉行特別會議，形容一切運作暢順。

該校約半數教職員於上周四（18日）記者會指控有校董與獨立校董為姊妹，涉違反《教育條例》，另指學生宿舍涉不當使用公帑。事後校監杜陳瑞蘭向員工發緊急通告，並向校長黃麗婷發書面警告和即時解僱通知。

就解僱黃麗婷一事，校董會首次作出回應指，黃麗婷在處理學校行政事宜上並不理想和令人失望，包括未有適時及恰當回應教育局質詢及安排同事預備新學年。校董會曾多次要求她處理校務失當問題，均未獲回應及改善，更令校董會與學校教師團隊之間的關係嚴重撕裂，令學校運作停滯不前。校董會指，由於開學在即，為了盡快讓學校的運作及發展重回正軌，保障學生福祉，法團校董會不得不深入了解、調查和採取果斷措施。但由於校方已收到有關解僱事宜的律師信，所以暫時不宜回應。

至於繼任校長的安排，校董會指署任校長黃錫培已服務學校二十多年，具親和力，能團結團隊，其持本港大學教育榮譽學位資格亦已經由法團校董會通過任命。校董會又強調次屬行政方面的臨時安排，已成立行政小組聯同各行政委員會集體處理學校事務。校方同時刊登招聘廣告，開展校長的公開招聘及遴選工作，聘任合適人士作新任校長。