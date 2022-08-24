入銀龍冰室無人理會遂叫光時口號引打鬥　男子否認案情候訊 (14:38)

被告依次為報稱汽車技術員的盧紹聲（50歲）、文員陳燕珊（49歲）及廚師吳偉雄（47歲）。3人被控於2022年3月3日，在新界大隴街110號石籬二邨石籬購物中心第二期地下B004號舖銀龍冰室參與非法打鬥。

首被告及次被告為夫妻，獲准簽保守行為處理本案，其間不得干犯同類罪行，各自須付300元堂費。另外，當書記在庭上讀出案情時，第三被告舉手欲發言稱「我唔同意案情呀，佢哋講大話！」

案情指，當日早上近10時，首、次被告盧紹聲及陳燕珊在銀龍冰室食早餐，第三被告吳偉雄坐在兩人附近，吳欲下單但未有侍應理會，遂大叫及高呼「光復香港時代革命」。盧不滿，隨即與吳發生口角，盧用手推吳的肩膀；吳則推倒盧，揮拳打盧的頭部兩次。陳燕珊亦跑向吳，擊打其頭部及背部。整個打鬥過程歷時約1分鐘，其後有侍應調停3人，並報警處理。

3人被捕及拒絕送院治理。首、次被告承認控罪，首被告警誡下稱「佢講光復香港時代革命我先打佢」；次被告則稱「我都係擔心我老公會受傷，我先用右手打佢兩嘢啫」。

案情亦顯示3人均有不同傷勢，盧紹聲的左側人中擦傷、左鼻樑瘀傷，陳燕珊的右手食指有兩處擦傷、左無名指有瘀傷。吳偉雄的左上唇則有損傷。