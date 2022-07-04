無家者控政府丟棄家當勝訴獲賠100元　上訴覆核賠償額被駁回 (14:31)

6名申索人為熊達富、劉嘉曦、周雄光、吳隨有、阮少碧、陳志榮；被告為律政司長。

判辭指，申索方認為法庭在評定賠償金額時，不應由申索方提供單據證明，反應由法庭向康文署及申索方詢問意見，再作出判決，所以法庭沒有恰當地評定賠償金額，亦無基於各人受到「精神困擾」而命令署方作出賠償。

林官在判辭中反駁指，申索方就評定金額的建議有違普通法原則，在民事訟訴中，申索方有責任拿證據證明其主張。雖申索方向法庭呈遞一張由廣興綉莊開出的單據，顯示1張三摺床褥、1個枕頭和1張棉被總值476元。不過，申索方不能單憑一張單據要求提高賠償金額，更何況單據在判決後才發出，申索方未能證明單據與損失物品有何關係。

林官重申，100元象徵式賠償不代表法庭認為寢具僅值100元，而是案中無證據證明各人的損失，故此，將賠償金額評定為100元在法律上並無出錯。

林官續指，申索方無論在申索書、證人供辭，抑或審訊中均無提及「精神困擾」或就此索償，案中亦無醫學證明，遂裁定兩項覆核理由均不成立，另不作訟費命令。