女子與揮拳威脅社署社工認襲擊及刑恐判3個月醫院令　被告家人斥事主「說假話不得好死」 (12:27)

44歲被告陳敏芝，報稱銷售員，控罪指她於今年6月15日在灣仔軒尼詩道130號修頓中心23樓社會福利署保護家庭及兒童服務課，襲擊潘雪琪，以及威脅潘雪琪會使其人身體受損害，意圖使她受驚。

沒有律師代表的被告甫開庭表示要認罪，但由於她不同意部分案情，裁判官王證瑜決定繼續審訊。事主潘雪琪在盤問下確認，當時與被告沒有身體接觸，但被告的行為令她擔心會受襲。王官亦解釋，被告被控的普通襲擊罪不一定涉及身體接觸，如被告的舉動有意圖令對方擔心會受襲，亦可構成普通襲擊。被告終決定認罪。

她同意案情指，事主負責跟進被告兒子的福利事宜，兩人在今年6月多次會面。案發日早上9時半，被告應約出席會面，兩人傾談時，被告突然情緒激動，站起身拍枱指罵事主，並用左手掃低桌上的水樽、紙巾盒及膠板，又揮動雙臂及踢枱，令桌子移向事主。事主向後退，被告則傾前向事主說：「你信唔信我會打你？」