東南亞詐騙案｜有港人到泰國旅行被持槍人員擄至緬甸　學者倡政府盡快立法打擊人口販賣 (14:49)

被困於緬甸3個月的阿John（化名）表示，當初受舊同事邀請到泰國旅行，他先在泰國居住一晚，在乘車吃飯期間遭邊境地區持槍的武裝軍隊截停，並威脅他們要過河到緬甸，從事詐騙工作，以及沒收其護照和身分證。

阿John表示，曾聯絡香港入境處、中國駐緬甸和泰國大使館，惟中國駐泰國大使館指因他不在泰國而未能協助；至於中國駐緬甸大使館則建議他嘗試自行逃走，惟他曾在園區內目擊有逃出者中槍，認為建議不可行，大使館更自7月起就未有與他聯絡。對於香港入境處呼籲受困者上網填表、甚至上載照片，阿John批評做法不合理。

已安全回港的阿Dee（化名）表示，當初在網上看到招聘廣告，應徵到泰國工作，對方亦安排簽證和機票，到埗後被人以武力挾持偷渡到緬甸從事詐騙，當天工作12小時，每日只進食一餐。阿Dee的家人在港曾向大使館和報警求助，惟最初警方未有受理，最終在家人繳付贖金後回港。

曾參與協助人口販賣受害者的香港大學法律學院首席講師何珮芝表示，有部分受害者在受困期間或從事犯法工作，因擔心反遭檢控而不敢報案；亦有受害者明知或遇到嚴重人身安全、失去自由仍賣去當地，這些人士所犯的罪行不僅是詐騙罪，甚至是觸犯人口販運罪和欺詐罪，惟政府現時以詐騙罪提出檢控，擔心未能反映事件的嚴重性，提醒港府應盡快就人口販運罪立法，並加強保護受害人。本地反人口販賣組織「希望枝子」項目經理黃筱媛表示，港府在處理人口販運方面有一定程序，如獲識別為人口販運的受害者可獲援助，但只限發生香港，希望港府能與非政府組織合作，設立機制打擊販賣港人事宜。

另外，保安局公布，再增一宗港人涉被詐騙至東南亞的求助個案，目前累計接獲39宗求助個案，其中18名港人已確認安全，12人已回港。至於其餘21人中，有10人現身處緬甸，另外11人身處柬埔寨，人身自由受限。