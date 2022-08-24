岑子杰上訴要求本地法例承認海外同性婚姻　今遭駁回 (16:28)

案件早前以遙距聆訊方式審理。律政司一方力陳，政府有正當理由維護一男一女的傳統婚姻制度。岑子杰一方則反駁，即使須保障異性婚姻權，亦毋須限制其他形式的婚姻或民事結合。岑子杰正就初選47人案還押，並無出庭。

《基本法》第37條列明，香港居民的婚姻自由和自願生育的權利受法律保護。上訴方提出，第37條僅保障異性婚姻權，但沒有排斥同性伴侶締結法律關係，原審法官應該採納廣闊解讀，考慮同性伴侶被排除在條文之外，會違反平等原則。

上訴庭在判辭表示，根據立法歷史，本港婚姻法例於1990年4月訂立，起草《基本法》的人必定採納傳統定義，以「婚姻」形容一男一女的異性伴侶關係，其他解讀方式明顯與現實不符。上訴庭又指，即使廣闊詮釋基本法第37條，從基本法和《香港人權法案條例》可見，沒有任何條文暗示同性伴侶擁有婚姻權；如要廣泛演繹第37條，會與基本法的立法原意背道而馳。

上訴庭強調，基本法第37條承認在本地和海外締結的婚姻關係，由於基本法原意只限於異性婚姻，如果港府承認在海外結婚的同性伴侶關係，有違《基本法》原意。因此，上訴庭認為原審法官裁決沒有錯誤，駁回岑子杰的上訴，本案維持原判。