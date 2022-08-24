油麻地棄屍命案　警拘一男涉非法處理屍體及14名吸毒男女 (11:08)

警方今（24日）凌晨交代案情，油尖警區助理指揮官（刑事）警司賈錦琳表示，昨傍晚約5時許，有途人發現3至4名男子將一名男子抬至上海街/登打士街休憩處後逃去，該名男子昏迷，救護員接報到場時時，事主已無呼吸脈搏，送往廣華醫院搶救，於傍晚約6時41分證實不治。死者姓譚48歲，無業，經法醫初步檢驗，身上無明顯傷痕，但頸部及右小腿有兩個針孔，死亡時間約於昨午3至6時，死因有待剖驗後確定。

案件交油尖警區重案組接手調查，翻查附近一帶閉路電視及根據目擊者提供資料，相信死者被4名男子在鄰近上海街430號大廈搬至休憩處，探員調查期間發現有多人聚集在一單位內，稍後發現一名懷疑涉案男子離開單位，其衣着容貌與閉路電視片段拍下其中一疑人吻合，探員遂上前將他拘捕，經調查相信他與另及3名男子將事主從單位拖行休憩處棄置，該名姓張44歲男子報稱無業，涉嫌非法處理屍體帶署扣查。

探員其後破門進入單位，發現內有13男2女，當中一名姓陳41歲男子陷入昏迷，於是將其送院救治。警方在單位內發現有吸食毒品工具，相信被闢作毒窟，並檢獲2克懷疑可卡因及大量針筒，除昏迷送院男子，其餘12男2女年齡39至64歲，涉吸食或注射毒品被捕。警方現正追緝3名年約20至30歲在逃男子，所有被捕人現正被扣留調查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕

據悉，涉案毒窟由黑幫「14K」操控，位於大廈閣樓及一樓兩個各200餘呎單位。