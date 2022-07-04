情婦勒索高層案　控方稱被告偷拍事主再索款動機明顯　辯方指被告僅渴望愛情 (18:23)

控方陳辭指，被告黃莎莎（31歲）曾向事主X發的訊息指，「要照片？得，無問題，50萬」，顯示X不曾對被告作出任何金錢承諾，訊息更令X感到恐懼及不安。

控方續指，X已多次表明不願拍照，被告仍然偷拍，當中不乏X赤裸上身的私密照。控方認為，曾有親密關係的情侶，一方在分手後利用照片威脅對方，任何人必然覺得是卑鄙手段，被告以照片要求對方交出金錢，目的昭然若揭，無疑藉此勒索X。至於被告聲稱遭X強姦亦屬謊言，皆因被告事後曾向X發訊息指「我毫無所謂咁畀你」。

辯方則指，被告向X提起照片一事，只因對方在WhatsApp僅對此有回應，被告是「渴望愛情的女性」，只望可得到X的關懷及注意，並非以恫嚇方式意圖勒索X。回應強姦一事，辯方指被告不願與X性交，但當時未能反抗，事後有發訊息向X表達不滿。