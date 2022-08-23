涉前年葵涌連儂牆貼文宣　一女被告自辯稱出於好奇觀看惟遭警截停 (17:43)

13名不認罪的被告為鄒文燕、葉嘉儀、李霈濠、陳信豪、張家禧、梁詠彥、朱麗茵、林慧淇、鄭珈熹、黃文杰、李永熙、李重熙及鍾正浩（18歲至31歲），他們同被控一項刑事損壞罪；梁詠彥、鄭珈熹、黃文杰、鍾正浩、李永熙及李重熙被控管有物品意圖損壞財產的交替控罪。

當時17歲的中六女生鄒文燕作供稱，案發前年2月24日正因疫情停課，她在家中溫習備試，晚上穿着粉紅色間條上衣、睡褲和拖鞋，步行到快餐店買晚餐。途中，她見到有兩名女子在葵涌商場平台天橋牆上張貼漫畫，她覺得「幾得意」遂多看幾眼；她稱目睹其中一人負責貼海報，另一人手提膠桶髹膠水。

不久，鄒聽見警員叫道「唔好郁」並跑過來，她稍為退後以免阻礙警方行動，及後被一名女警指示與其他女子站在一起。

鄒在盤問下表示，當時經過好奇該些人士張貼什麼海報，她說「見黐漫畫就想睇」，而她認為警員想截停張貼海報的人。控方問與鄒有何關係，鄒稱「就係唔關我事」，但在警方指示下，她只好站在該些人士旁邊。鄒又否認與其他人士一同貼海報。