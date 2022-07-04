新冠疫情｜本港新增6654宗個案　醫管局啟第三階段病牀調動再削非緊急服務 (17:33)

李立業表示，為阻止疫情繼續惡化，並向確診病人提供合適治療，需集中人手及病床抗疫，公立醫院非緊急服務已陸續削減，包括一些非緊急預約手術、非緊急住院治療及日間服務。李立業又指，非新冠病人的診症、檢查及其他醫療服務都需延期，治療會受影響。李立業又指，非緊急服務難以「一刀切」，不同醫院聯網會有不同服務受影響，現時約2成非緊急服務有調整。

被問到第三階段計畫能否應付現時及未來入院個案，李立業表示，第三階段足夠應付多一倍新冠病人，每日可處理600宗入院個案。他呼籲市民不要放鬆抗疫心態，時刻保持警覺，未接種3劑疫苗的市民，盡快安排接種。如市民出現病徵，特別60歲或以上長者，需盡快求醫，減低患上重症及死亡風險。

至於變異病毒株Omicron BA.4/5佔整體個案比例陸續增加，在本月20日單日個案中，懷疑BA.4/5個案佔整體個案的37.1%。而過去一周懷疑BA.4/5個案之中，大多屬BA.5，佔88%。張竹君呼籲市民儘快完成三針疫苗，强調三針疫苗對變異病毒株OmicronBA.4/5有更強免疫效果，尤其預防重症。