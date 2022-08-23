海關檢4300萬走私貨　包括化妝品月餅寄居蟹 (16:14)

本月16日晚上近10時，海關的區域巡邏船於香港西面水域進行反走私行動，截查一艘正駛往澳門的內河船，船上有5名船員。根據船長所提供的載貨艙單，船上19個貨櫃報稱載有不同貨品，涉多名寄貨人及收貨人。海關形容資料「混亂又複雜」，部分資料遺漏。

海關懷疑有不法分子利用載貨艙單既複雜又混亂的特性，企圖將未列入載貨艙單的貨品混於貨櫃中。海關發現其中12個貨櫃藏有約12萬件走私貨物，包括8.8萬件的化妝品、超過一噸花膠、逾千罐配方粉及一批月餅等，並在一個報稱載有化妝品的貨櫃，發現1500隻觀賞用的寄居蟹。海關指，寄居蟹於偷運過程未妥善處理，狀態不理想，正尋找專業機構協助，貨物來源仍在調查。

有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官賴恩寧表示，部分檢獲的貨品均為水貨客經常透過陸路攜帶的物品，包括化妝品、配方粉、成藥等。有關貨品於內地需求大，如成功偷運至內地，相信可逃避約5000萬的稅項，利潤豐厚。賴表示，由於香港與內地的旅客通道仍受疫情影響，不排除有人增加成本，採取迂迴路線，以「螞蟻搬家」形式將貨品走私內地。