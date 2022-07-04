港生納「人文關懷」通關類別　優先訂往內地航班機票　教育局冀讓港生趕赴內地開學 (15:44)

蔡若蓮呼籲，學生應於本周五（26日）或之前填寫電子表格，所需資料將包括入學證明、學生證、個人資料等，政府收到申請後會將資料遞交至內地作身分核實及安排，並以電子郵件通知學生，由於安排「急事急辦」，通知期會非常短促，她提醒學生要做好隨時起行的準備。教育局副秘書長李忠善表示，學生收到通知後，經陸路口岸的學生可登入指定網站領取經深圳入境名額及預訂隔離酒店；而經航空口岸的學生，須在特定期限內，透過航空公司的特設聯絡方式優先訂票。當局最遲會在出發前一天通知學生，至於具體需時多久，則要視乎申請人數及學生就讀院校的分佈。

蔡若蓮預計，有關安排可照顧大部分到內地升學的香港學生，若有少數人未能在開學日到院校報到，院校將會保留學生入學資格及安排網上學習。

被問及會否包機或包車接載學生，蔡若蓮表示學生就讀的院校分佈廣泛，包機未必能助學生直達院校，認為增加來往香港及內地的航班及優先訂票已是最好安排；至於包車方面，她則指要視乎人數及各關口可承受的名額而決定，目前應先準確掌握人數，日後不排除會用各種方法盡快疏導學生。

蔡若蓮稱，是次「急事急辦」安排主要為大學生而設，她認為大學生具一定自理能力，故欲陪同的學生家人並不屬今次便利措施涵蓋範圍。她又指，萬一未能開學前疏導全部學生北上升讀大學，是次平台將繼續保持開放一段時間，直至疏導所有學生，她估計需多花約一至兩星期時間。