支聯會拒交資料案開審　控方稱六政治組織與支聯會有聯繫未提身分 (16:52)

控方早前申請公眾利益豁免權（Public Interest Immunity，即PII），拒絕向辯方披露本案具爭議的文件獲准，故控方傳召國安處署理高級警司洪毅時，只引用其報告的段落，未有讀出內容。洪供稱，警方調查發現支聯會與部分政治組織有連繫，洪在去年7月收到調查報告，有理由相信支聯會為外國代理人，故索取法律意見後，根據《國安法》第43條《實施細則》附表5，向3名被告發出通知書，並在通知書上蓋印。

鄒幸彤盤問時向法庭提出關注，稱控方隱去大部分報告內容，難以向證人盤問。另港區國安法指定法官、主任裁判官羅德泉早前裁定，辯方可於審訊期間挑戰通知書的合法性，故鄒認為控方需要披露內容，否則影響公平審訊。

羅官亦詢問控方，是否可以透露支聯會是外國代理人的理據。控方表示，不認為辯方盤問有何困難，且報告已透露支聯會與其他政治組織，包括港獨組織包括在內有連繫，又一度引用報告稱，部分政治組織在國外，旨在推翻中共政權；亦有組織在本港有分支。羅官則進一步問及，控方是否可透露這些政治組織的行為，但毋須透露詳情，例如何時開記者會等細節，才有何合理懷疑指出與支聯會有連繫，以及外國代理人。

控方索取指示後表示，有關其他政治組織的報告內容屬公眾利益豁免權的一部分，屬機密內容，且要平衡現時調查，故需時徵詢意見，視乎披露多少內容，並舉行單方面聆訊，留待法庭作出裁定。

控方一度提議可先傳召拘捕警員作供，惟辯方指出，國安處署理高級警司洪毅尚未完成作供，案件最終押後至周四舉行單方面聆訊及續審。