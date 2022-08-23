9.29「反極權遊行」再多11人暴動罪成還押候判 (14:30)

11名被告現年介乎19至29歲，依次為張偉青、張凱欣、張銘彥、林卓軒、馮浩軒、何滿恒、鄭曉容、梁文洛、謝梓健、李穎欣、蘇家玉。感染新冠病毒的張偉青及馮浩軒將於9月5日再上庭。

判辭指，本案僅有梁文洛及李穎欣選擇自辯，二人均稱在政總外尋找失散的同行者，不曾參與暴動，其中李提到，她事後患創傷後遺症，惟因懷孕而停服藥物，預產期為11月中旬。

法官姚勳智分析指，梁聲稱要致電失散的朋友，卻未有到較佳網絡訊號之處，反到示威者眾多的地方；李稱打算離開現場，惟現場片段看不出她像要離開，遂裁定二人證供不可信。反之，所有控方證人如實道出情況，接納其證供。

法官指，案發時示威者不斷攻擊政總，向政總投擲汽油彈、破壞水馬等，歷時20多分鐘，示威者在警方已多次發出警告後仍不得要領，毫無疑問，現場已演變成暴動，然而11名被告選擇在場，組成暴動群體的一部分，互相支持及壯大聲勢，以協助及鼓勵的一分子參與其中。

法官認為，11人並非如辯方所指的路人或無辜者，考慮各人在暴動範圍被制服、裝束等後，裁定11人暴動罪名成立。