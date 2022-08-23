商界扶貧委員憂師友配難覓足夠導師　議員倡增學員名額 (13:28)

黃傑龍在節目上表示對商界支援有信心，同時稱扶貧委員會大致認同「共創明Teen計劃」屬好計劃，但亦有挑戰。他建議，培養學員理財概念方面，政府應在計劃前期先培訓導師，先確定大致方向。

他表示，現時政府希望商界推薦中高層職員成爲導師，在年齡和職場成就方面較符合計劃要求，但他擔憂，合適導師數目不夠，因計劃持續一年，導師學員每月至少見面一次，時間要求較高。黃傑龍建議，政府可考慮有意參與的學生要撰寫文章，陳述希望參與的原因，以選擇最有上進心的學生，亦可考慮抽簽。

陳凱欣則表示，早前有統計表明全港超10萬劏房，2.6萬劏房住戶，認為計劃的2000名額太少，建議一對一導師部分可設2000名額，「星級導師」則可面對另一部分學生，並不設限額，盡量讓更多學生參與。她又認為，要解決跨代貧窮問題，不能靠單一計劃，須有配套工作，包括縮短輪候公屋時間。

中學校長憂計劃為期一年太短

出席同一節目的香港輔導教師協會主席、中學校長何玉芬，以及社聯總主任黃和平在港台節目均表示，計劃爲期1年過短，憂師友關係難以持續。

何玉芬表示，當局在過往都有類似計劃，希望了解今次計劃與以往計劃會否資源重疊，並指出扶持對象在一定程度上重疊，同時她強調，根據以往經驗，類似的師友計劃的關鍵是建立持續關係，同時導師需要培訓，以了解學生的心態及情緒等。

社聯總主任黃和平在同一節目也表示，此類師友配對的計劃往往需要時間，並提及過往兒童發展基金的計劃爲期3年，恐怕爲期一年的師友計劃未必足夠建立友誼關係。

黃和平亦認為表示，2000個學員名額不足夠，建議考慮同樣給予未能參與導師配對的學生財政支援，以學習或實踐其他目標。他還指出，根據以往經驗，社工提供溝通支援亦非常重要，建議配對社工協助師友之間、甚至家庭的溝通。