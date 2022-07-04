黎智英提司法覆核質疑警方涉新聞材料搜令無效　警方強調按國安法申請搜證合法 (19:00)

司法覆核申請人黎智英由資深大律師戴啟思、大律師黃雅斌及關文渭代表，答辯方警務處長則由資深大律師孫靖乾代表。

雙方爭議國安法實施細則內，警方可檢取與危害國安相關的「指明證據」是否包含新聞材料，裁判官是否有權批准警方檢取。

申請方認為條文沒有列明何謂「指明證據」，亦沒有明文「貶損（derogate）」基本人權，故應按照普通法原則及本港現行的《釋表及通則條例》，即新聞材料受保障，警方須向區域法院或高院原訟庭申請取用新聞材料，法官權衡雙方利益再作決定。

惟陳官質疑，新聞自由並非具凌架性的「絕對權利」，只是法庭需要考慮的一個因素，警方向區院或高院申請取用新聞材料，是較「謹慎」的做法，但並非必要；申請方回應，國安法列明司法機關應根據現有法例調查，即應與《釋表及通則條例》並行。

警務處一方則力陳，《釋表及通則條例》僅限制按照「任何條例」發出的搜查令，而國安法並非「條例（ordinance）」，故不受此限；國安法實施細則的「指明證據」可以是任何證據，重申裁判官仍可在權衡新聞自由與公眾利益後，批准警方檢取新聞材料。