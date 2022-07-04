政府推師友計劃邀奧運選手任導師　招募2000名初中生參與　每人獲一萬元資助 (17:17)

政府會向每名參與計劃的學生資助一萬元，首筆5000元會於學員參與計劃後發放，並須由「友師」與學員商討用途，學員於計劃完結後，會再獲5000元獎學金，由學員自行決定用途。計劃會優先取錄居於劏房的初中生，若報名人數超額，會先取錄中三學生，落選者將可參與下一年計劃。陳國基強調，遴選時不涉政治考慮，亦不想向學生灌輸有關意識。

學員參與的活動分成必須及選修活動，必修活動包括提升能力，例如提升解難能力、溝通技巧及理財技巧，監護人亦須學習親子溝通技巧。學員亦可選修升學指導、提升語言能力及身心健康指導等。陳國基舉例指，當局將舉行的活動包括與航空公司合作，讓基層學生乘坐飛機、安排學員參觀紀律部隊基地、義務工作及到訪不同行業及機構，學員亦可成為「友師」的工作影子，跟隨「友師」到其工作地點，了解「友師」工作。

料各界捐贈充足 毋須公帑

陳國基又表示，成為「友師」的條件包括21歲以上、以年輕者優先、願與青年溝通、有承擔、積極向上、性格樂觀、有責任心及有豐富人生經驗。當局已物色一批「星級導師」，包括港隊劍擊代表張家朗、女子乒乓球代表杜凱琹、蘇慧音及李皓晴。陳國基希望商界可推薦人選，而「友師」將屬義工性質。他強調計劃所需的資金將由商界捐贈，而非公帑，政府會適時出資，但他對商界有足夠捐贈很有信心，料資金充足，稱未正式發出邀請已有許多商界人士表示願意參與及資助。

對於會否設立客觀指標評估計劃成效，陳國基表示將邀請大學一起研究，傾向評估學員理財能力、自我認識、職場規劃、對香港的認識等，而非個別技巧有否提升。