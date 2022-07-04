新冠疫情｜本港增6617宗新冠陽性個案　包括6380宗本地個案 (18:50)

醫管局表示，今日（22日）傍晚起會重啟的亞博社區治療設施，先啟用200張病床，接收以下三類病人，包括未有家屬照顧的社區確診長者、在竹篙灣檢疫中心病情較複雜患者，以及在公立醫院留醫情況較穩定的病人。如確診個案進一步上升，就會啟動第三階段病床調動計劃。

醫管局今（22日）公布，在公立醫院有2100人正在留醫，其中297宗屬新確診個案。 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務） 李立業表示，入院留醫個案持續增加，嚴重及危殆病人數量上升，而由8月初病人需用氧氣及呼吸機數量亦逐步上升，對公立醫院構成壓力。他又指，11歲以下兒童需入院呈上升趨勢，截至昨日（21日），已有135名兒童正在留醫，故先重啟亞博以舒緩公立醫院病床壓力。醫管局再呼籲，未接種3劑疫苗的市民，盡快安排接種。如市民出現病徵，特別60歲或以上長者，需盡快求醫。

有醫院爆發新感染群組，威爾斯親王醫院醫院內科男病房一名85歲病人，在上周五（19日）經入院篩查後核酸檢測呈陽性。院方經追蹤調查後，發現多3名年齡介乎62至87歲病人，以及4名員工確診，現時全部情況穩定。院方正調查8宗個案關連，病房已停止接收新症。

再多13間院舍呈報陽性個案，其中扶康會清蘭之家有8名院友及1名員工確診，最先確診者為負責3樓的1名護理員，已接種3劑疫苗，上周二（16日）出現病徵狀，快測為陰性，有繼續上班。護理員在上周五（19日）做定期檢測呈陽性，病毒量高，衛生署安排同層的16名院友列為密切接觸者需接受檢疫，確診的護理員工作期間有戴口罩。而院舍整體接種三劑疫苗率只有66%，接種率不太高。