六旬漢奏《願榮光》遭票控　官裁定表證不成立 (15:53)

被告李解新（68歲）沒有律師代表，他以普通話自行抗辯，並獲傳譯協助。他於法院外表示滿意裁決，日後將繼續在街頭演奏，又稱「願榮光歸香港」、「真理在我們這一邊」。

控方傳召高級警員58487吳維基供稱，當日接到噪音投訴後，他下午約5時到場觀察近20分鐘，被告坐在摺櫈拉二胡奏《願榮光歸香港》，以擴音器廣播，相距廿米外可清楚聽見。吳要求被告出示身分證，對方見狀收拾物品離開，稱「你要票控，我就繼續拉二胡」，而被告鋪在地上的白紙並非許可證。

被告盤問吳時，問及該曲目是甚麼性質，談官質疑與本案關係，稱「你拉愛情陷阱又好，咩都好」，關鍵在於有否獲發許可證之下演奏樂器。被告表示明白談官的提醒，指「就是與政治沒有關係」。談官強調法庭不會考慮政治，而是「講證據」。

控方證人作供完畢後，談官認為控方未就所有控罪元素提出證據檢控，庭上證供只顯示被告於案發時間在上址演奏二胡，但就被告當時有否許可證，控方並沒有提供任何證據。因此，談官裁定案件表證不成立，撤銷其控罪，被告兼得訟費。