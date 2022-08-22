社民連三人擺街站呼籲市民訂閱Patreon遭票控 (15:41)

被告依次為社民連主席陳寶瑩（65歲），成員唐婉清（63歲）涉兩項「沒有許可證而在公眾地方籌款」的傳票控罪。義工何榮溢（52歲）則涉一項「沒有許可證而在公眾地方籌款」傳票控罪。

控罪指，3人被控於2021年8月14日旺角洗衣街行人天橋無合法權限或解釋而在公眾地方組織、參與或提供設備以進行任何籌款活動，並且非根據及按照民政事務局局長或社會福利處署長發出的許可證而進行該活動。陳及唐亦被控於2021年7月24日在同一個地方組織或提供設備進行籌款活動。

基於控罪性質和事發地點相同，5張傳票控罪將合併審理。另控方預計傳召3至5名控方證人，有證人講解Patreon運作模式，辯方暫沒證人。

社民連主席陳寶瑩庭外表示，不明白為何宣傳Patreon的QR code會被控非法籌款。她認為本案勝算大，又稱政治團體宣傳活動被收緊，團體顯示宣傳字句的橫額也被指違反食環署條例。