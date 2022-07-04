《蘋果日報》及黎智英等涉違國安法案6被告擬認罪　保安局准解封《蘋果》資金付法律費用 (17:39)

「黎智英案」10名被告分別為黎智英；前壹傳媒行政總裁張劍虹；前《蘋果日報》副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、前英文版執行總編輯馮偉光、前社論主筆楊清奇；蘋果日報有限公司；蘋果日報印刷有限公司；蘋果日報互聯網有限公司。

代表黎智英的大律師譚俊傑表示，預料審訊歷時30日，將由資深大律師彭耀鴻出庭辯護。李官表示，大律師一般要優先處理原訟庭案件，而且本案涉及嚴重控罪，應該盡快排期。杜官亦指，本案為國安法案件，應該盡快排期審訊。

代表3間涉案公司的大律師郭康麟表示，暫未敲定由哪一位大律師代表抗辯，但早前已獲得保安局批准，使用3間公司的資金支付法律費用，下星期將有定案。

代表控方的署理副刑事檢控專員周天行則指，黎智英提出多項議題，包括國安法第29條的控罪元素，以及煽動罪的憲法爭議。周天行透露，黎智英涉及兩宗案件，總共12名被告，除了黎智英及3間公司，餘下8名被告均打算認罪。其中，「12港人」之一的李宇軒和陳梓華已在高院認罪，張劍虹等6名被告將會認罪。

周天行建議，涉案6人可以於本案開審前，由3名法官組成的審判庭處理認罪答辯，待審訊完結後判刑。杜官表示，稍後會展開第二次案件管理聆訊，屆時會通知各方大律師。

庭上透露，除了黎智英和3間公司之外，其餘6名被告擬認罪。據了解，律政司長林定國早前指示本案毋須設有陪審團，理由包括案件具有「涉外因素」（involvement of foreign factors）。