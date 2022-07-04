澳門擬修訂國安法　部分為看齊《港區國安法》　稱港2019年事態及佩洛西訪台影響安全形勢 (18:43)

其中，當局計劃將「分裂國家」罪的犯罪手段涵蓋至「非暴力」手段納入懲治範圍；並將「顛覆中央人民政府」罪改爲「顛覆國家政權」罪，以擴大涵蓋範圍；而「煽動叛亂」罪則就增補涉及公然和直接煽動他人及參與危害國家穩定的騷亂的罪行。

至於「竊取國家機密」，澳門當局建議同時參考中央及《港區國安法》，採取「國家秘密」的表述。同時澳門當局擬將條例中「澳門的政治性組織或團體建立聯繫作出危害國家安全的行為」，修訂為「組織或團體」；並增訂「教唆或支持叛亂」罪，把與叛國、分裂國家或顛覆犯罪行為相關教唆或幫助行為獨立成罪，以及引入情報通訊截取措施，加入最多5日的臨時限制離境措施，以及與《港區國家法》看齊，讓澳門執法部門有權對合理懷疑的組織和個人，要求提供包括成員身份資料、在澳門的活動、收支明細資料等，並將任何人在澳門以外作出的危害中華人民共和國國家安全的犯罪行為納入懲治範圍。

被問到新修訂會否涵蓋過闊，澳門保安司長黃少澤表示，一些國家及地區包括香港，曾出現了暴力以外的非法手段危害國家安全，譬如網絡安全，而修例强調「非法」手段。

黃少澤又表示，自2009年《國安法》實施以來，國際和周邊的安全形勢發生巨變，包括香港2019年亂局和近期美國眾議院議長佩洛西訪台事件等，期望修例有助應對挑戰，令法律能達至與國家及香港特區相關法律同等的維護水平。

黃少澤指，公開諮詢結束後，爭取在10月底完成報告，11月初完善文本後提交立法會審議，並將在通過翌日生效。