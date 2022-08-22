陳南昌紀念學校爆校政風波　被炒校長到勞工處投訴質疑「莫須有」 (10:57)

據知情人士透露，學校今早召開全體教職員大會，交代學校情况。校董會已與有關當局商討應變方案，將委任一名老師為署任校長，並聘任一位已退休、具群育學校經驗的校長帶領校政專責小組接管學校行政、及協助署任校長的工作。校董會亦成立校政專責小組，由數名校董、該名退休校長及幾位老師組成，負責督導行政主任處理開學事務及集體領導監察現有委員會工作。

黃麗婷早上到勞工處勞資關係科投訴校方解僱不合《教育條例》、《勞工法例》，又稱稍後或到勞資審裁處作進一步行動。她見傳媒時一度落淚，指從未獲校董接見、調查，認為解僱違反程序。她指被解僱時正值病假，對解僱感到措手不及，亦未能交接。她促請教育局盡快直接介入，「教育局可不可以進來看清楚，若我有$0.1袋落袋，我請你立即拉我去坐監，但不可以像現在這樣」。

該校約半數教職員於上周四（18日）記者會，指控有校董與獨立校董為姊妹，涉違反《教育條例》，另指學生宿舍涉不當使用公帑。事後校監陳瑞蘭向員工發通告，稱員工如言論失實，會保留紀律處分權利；校長黃麗婷亦被校監書面警告，至前日（20日）收到即時解僱通知。