警九龍城打撃違規娛樂場所 7男女被捕 (15:51)

九龍城警區根據線報，於前日晚上約11時，搗破位於鶴園東街一工業大廈的違規營業派對房間，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。當中。一名35歲姓黃男子及一名20歲姓陳本地男子被捕，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另警方於單位內檢獲約30克可卡因，兩名涉事男子亦涉嫌販運危險藥物被捕。

而單位內有11名本地男子、6名本地女子及2名內地女子，均涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），被發出定額罰款通知書。

此外，當晚警方亦突擊搜查鴻光街一閣樓單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。行動中，一名56歲姓英本地女子，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外，3名本地男子及1名本地女子，年齡介乎33歲至75歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），被發出定額罰款通知書。