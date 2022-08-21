東南亞詐騙｜受困KK園區 在港家屬要求外交部助迎救 (14:54)

受害人為一名本地中年男子，民建聯大埔支部主席胡綽謙表示，約一個月前在社交平台留意到聲稱可「搵快錢」的招聘廣告，數日後獲接頭人安排機票及酒店預約，相約於香港市區一處當面交收，其後出發到泰國。受害人抵達後被帶上車，由於覺有不妥，曾要求毀約賠錢離開，但集團成員則向他稱「不是要錢、而是要人」，並將他帶到緬甸KK園區。胡綽謙引述家屬指，受害人當時仍可用手提電話，曾發送定位給家人，因此確定對方是被送至緬甸。

胡引述家屬稱，受害人每天仍可與家人聯絡數分鐘，每天被逼工作10多小時，工作表現不好膳食份量將會很少，惟未有交代具體工作內容。家屬亦引述受害人稱，於園區內見過其他港人，包括其中學同學；亦曾見過有台灣人半夜逃走，被園區人員發現後「遭打至頭破血流」。胡轉述家屬稱，近日園區因應外界關注事件，要求他們停工，要求家屬提供一筆將數萬元贖金，一段時間後會放他們走。

民建聯立法會議員陳克勤表示，昨（20日）曾與受害人家屬見面，親自檢視過家屬與受害人的Ｗhatsapp對話，主要是家中瑣事，有時會錄音，受害人暫時情緒穩定，受害人在與家人通電話或傳訊息時，都會有懂中文者在背後監視。家屬表示，曾查詢受害人的工作內容，獲對方回覆「唔好講、唔好問」，其後再聯絡時表示胃突然很痛，懷疑受害人曾遭虐打。