警油尖區搗無牌酒吧　23人被捕 (14:29)

昨晚約11時，警方突擊搜查彌敦道一無牌酒吧，一名27歲姓廖男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」以及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外，酒吧內4男3女，年齡介乎24至28歲，全部涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），被發出定額罰款通知書。當中，有2男2女同時涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」而被捕。

至今日（21日）凌晨約2時，警方突擊搜查柯士甸路一無牌酒吧，一名46歲姓黃本地男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」以及涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外，酒吧內9男3女，年齡介乎18至42歲，全部涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕。他們同涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），被發出定額罰款通知書。

同時，寶勒巷一無牌酒吧亦被突擊搜查，一名44歲姓吳男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」以及涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。4男1女顧客，年齡介乎30至52歲，全部涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕。他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），被發出定額罰款通知書。