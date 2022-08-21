東南亞詐騙｜警拘5人涉「賣豬仔」騙案 案中22名港人仍被禁錮 (13:47)

警方指至今接獲36名港人求助，年齡介乎19至57歲。警方指14人已安全，但仍有22名港人仍被禁錮，有9人失聯。警方經深入調查後鎖定疑犯，於本月19至21日期間以「串謀詐騙」罪拘捕3男2女，年齡介乎17及51歲，全部均屬本地人，當中兩名23及30歲的男子懷疑是骨幹成員，負責聯絡及操控另外兩名被捕人士去招攬受害者；另外一名女子涉嫌在社交平台發放求職帖文被捕。

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東表示，集團一般透過社交媒體、朋輩等，以「高報酬、低要求」的工作作招徠，誘騙欲「搵快錢」的事主到柬埔寨、緬甸、老撾等東南亞國家從事與地產及賭場相關工作，惟事主抵達當地即遭人沒收護照，被人帶至行騙中心禁錮，威脅從事非法工作，若事主拒絕或達不到「跑數」目標，會被不人道對待。

警方透露根據目前掌握資料，部分受害人逃走時遭到掌摑，並非受到長期身體傷害；又提到港府高度重視案件，保安局則已成立專責小組處理，而入境處昨（20日）成立新設的whatsapp求助熱線51908909接收求助電話及訊息。據悉，熱線接獲大量電話及短訊，惟逾130宗與騙案無關，屬一般查詢，甚至「蓄意惡整」，僅有4宗涉求職騙案，警方重申市民熱線只用作騙案求助之用，提醒切勿濫用。

另外，警方留意到近年整體騙案有上升的趨勢，去年共錄得1.9萬宗的行騙個案，大部分涉海外騙案，籲市民小心，並與親友互相提點，提高警覺。