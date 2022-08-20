九巴首辦九龍清真寺開放日 設即場面試冀聘更多非華裔人士 (17:40)

九巴行政總監許鎮德表示九巴明年將踏入90周年，公司重視職場共融文化，冀聘用更多非華裔人士，亦感謝立法會議員林琳對活動的支持。林琳憶述，一次跟九巴談起人手問題時，提出聘用少數族裔的建議，故促成是次活動；她稱巴士為市民常用的交通工具，期望九巴能成為令港人接納非華裔人士的第一個渠道。

46歲、任職板球教練的巴基斯坦裔夏聿，今日於開放日申請技工的職位。來港22年的他育有兩子，認為技工工作多元化，涉及修理引擎、機件等，故希望能以技工為正職，另繼續兼任教練工作。他指今日面試以中、英語混合進行，但負責人容許他以英語作答，亦不時點頭，令他感覺良好。

25歲、任職九巴車長8個月的巴基斯坦裔簡亞飛，曾任田徑教練、廚師、外賣員等工作。他表示外賣員收入不穩，惡劣天氣下工作亦構成危險，故投身車長行列。為配合其宗教的習慣，他選擇早更工作，方便於上班前後祈禱。他憶述齋戒月曾被分配夜更工作，惟他需於早上4時許和晚上6時許用膳，終獲准調至早更，他稱有需要只要「出聲」，同事都願意盡力配合。

另外，九巴亦將現時「九龍公園」站命名為「九龍清真寺」站，23條途經路線的報站廣播和顯示亦將改為「九龍清真寺」。