丘應樺: 若疫情數字下降 相信有空間再放寬檢疫措施 (15:25)

早前展覽業要求放寬「黃碼」者進入展覽場地限制，丘應樺在港台節目《星期六問責》表示，政府聽到有關聲音，有小組正研究檢視有否機會調整，目前措施只實行約一星期，未有實際數據，局方希望有足夠數據作適當決定。丘在商台節目《政經星期六》補充，曾與展商接觸，得悉展商轉到新加坡及中東參展只是「權宜之計」，他們表示當本港疫情受控及檢疫措施舒緩後，會回來香港，認為要對香港能力及長處有信心。

丘在商台節目又指，本港下月會舉辦工展會，11月亦舉辦金融峰會及國際7人欖球賽，外界將可看到香港正逐步回復活力。被問到是否有有歐美銀行高層如早前傳媒報道稱，要求以免檢疫作爲來港出席金融峰會條件，丘指暫時未有確實消息，但相認為峰會對業界非常重要，相信他們不會放棄機會。

近日有港人被誘騙到東南亞國家，丘應樺下月將到柬埔寨出席東盟經貿部長會議，被問到會否要求當地政府加快營救在當地被禁錮的港人，丘指當地政府已積極採取行動，保安局亦正著手處理港人求助，認為不能將當地營商環境和騙案混為一談，因當地出現詐騙個案便說柬埔寨營商環境有問題，而香港需增加與東盟國家合作，經貿辦將向本港商人解釋柬埔寨實際情況。