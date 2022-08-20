「光城者」案6人認顛覆國家政權罪　首宗涉未成年者涉違國安法認罪 (15:04)

4男3女被告依次為阮姓中六男生（現年17歲，下同）、倉務員蔡永傑（20歲）、16歲少女、梁姓中五女生（17歲）、售貨員陳右津（26歲）、姓蔣周的中五男生（17歲）及中六女生郭文希（19歲）。次被告押後答辯，另6人認罪；除了第6被告續准保釋，其餘6人還押候判，郭官明言以免浪費時間，故索取社會服務令及懲教院所報告。

控方案情指，涉案日期為去年1月10日至5月6日，本地政治組織「光城者」由次被告創立，他和首被告是組織發言人，第3被告則是文書，7名被告均為成員。7人共11次擺街站及開記者會，煽動公眾顛覆國家政權，發言鼓吹「武裝起義」作為「推翻政府的唯一出路」。

他們派發單張寫有「光復我城是我們的任務」，引述已故中共領袖毛澤東稱「革命不是請客吃飯⋯⋯革命就是暴動，是一個階級推翻一個階級的暴烈的行動」。其間他們批評防疫及國安教育政策，有被告曾遭票控違反限聚令。

組織網上帖文表明他們是「由一班革命火種所組成」，呼籲創造革命的機會；建議為「手足」提供經濟援助，確保抗爭人力和資源，倡議武力升級等。

7人於去年被拘捕，次被告住所遭搜出長槍型氣槍等5枝氣槍、短劍及戰術背心；第3被告手機信息顯示有成員稱重建「law and order」。第7被告在警誡下稱，組織支援被捕抗爭者及主張「黃色經濟圈」，約有20名成員，有區議員提供器材及財政資助。警方另於工廈倉庫檢獲長槍型氣槍連彈夾等5枝槍。