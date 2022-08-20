樂富邨涉縱火男童獲准保釋　表姨哽咽認疏忽 (14:16)

現場所見，起火的3樓單位放有大量雜物，一片狼藉，牆壁亦被熏黑。被捕男童居於同層另一單位，他與另一小童因父母不在家，由表姨照顧。男童表姨今早稱，事發當日兩小孩在走廊玩耍，自己尚未知道起火原因、經過等，待了解事件真相後，會接觸死者家人，目前僅希望小朋友平安無事。她稱，自己一般在屋內做家務，「行開行埋」相隔數分鐘出來看顧小孩，承認自己都有疏忽，對事件感自疚。

鄰居王女士憶述，事發時正睡覺，幸女兒察覺有燒焦異味喚醒自己，樓層當時有大量濃煙，一家隨即逃生，如今仍有餘悸，難以入睡。她稱，不太熟悉涉案男孩一家，但留意到他與另一小朋友經常在走廊玩耍。

事發於周四下午約2時，樂富邨樂東樓3樓一單位冒出濃煙，消防到場破門入屋，發現一名66歲姓李女子昏迷倒臥廳中，同層單位一名女子吸入濃煙不適。警方同日晚上以涉嫌縱火拘捕11歲男童，初步調查相信男童用燃燒的香點燃李婦單位外掛的衣物，案件交由黃大仙警區重案組跟進。