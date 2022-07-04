時任女警長涉於少年警訊會所盜USB記憶棒及書券　自辯稱打算3日後交還書券 (18:35)

被告陳惠嫻（47歲）於2019年12月21日被控於大埔區少年警訊會所的閱讀室和電腦室，偷竊2隻USB記憶棒和28張商務印書館書券，價值2400元。她於1992年加入警隊，2013年轉入警民關係科（少年警訊），在2019年再轉至警察投訴科。

被告自辯時稱，事發當晚發現褲袋中有派剩書券，並打算3日後交還會所，她解釋因會所放假和慶祝生日，所以沒有在第二日交還，惟警方於案發3日後將其拘捕。

被告表示，事發當日會長請她派書券「氹小朋友」，所以她才拿走書券，控方則指出錄影口供並沒有提及。被告澄清她錄影當日感到疲倦，沒吃甲狀腺藥，記憶力模糊。

庭上播放的閉路電視顯示「被告故意在閱讀室桌下處理書券」，控方盤問其原因，被告指她在任期間，曾被小朋友看見她拿書券，之後一大群小朋友一窩蜂來拿，她怕「派唔到咁多」，所以「大聲鬧」他們，令大家不快，不希望歷史重演。案件押後9月15日再訊。