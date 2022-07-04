警方打擊洗黑錢行動　拘283人涉款近18.8億 (17:16)

財富情報及調查科總督察黎偉俊稱，警方在7月18日至8月19日展開「雋語行動」，動員1600人搜查235個處所，並拘捕200男83女，年齡介乎16至70歲，其中260人為本地人，個別有黑社會背景。黎稱，被捕人士涉嫌利用850個銀行帳戶、證券帳戶及儲值支付工具，清洗近18.8億元元懷疑犯罪得益，分別來自投資、電話及網上情緣騙案，警方另凍結2700萬資產。

黎偉俊續指，犯罪集團會在網上招攬市民借出或賣出帳戶，如標明「搵快錢」、「荀工」等字眼，報酬為數百至數千元不等，集團其後會當面交收帳戶資料，或陪同市民開戶。警方偵破的其中一宗案件中，警員在網上巡查後，喬裝有意出售帳戶，最終成功以「煽惑洗黑錢」拘捕10人。另有個案是集團要求傀儡帳戶持有人到酒店逗留一段短時間，並交出電話，以免銀行聯絡。警方在搜查兩酒店房間後，拘捕9男3女涉案人士。

近日台港多人被誘騙至柬埔寨及泰國等地，被問到警方最近偵破的洗黑錢案資金會否來自東南亞地區，財富情報及調查科高級警司陳昕稱，相信資金大部分來自本地，亦有來自海外，但暫未有相關資料，警方會繼續追查其來源及去向。

陳昕總結，今年上半年共有1.2萬多宗詐騙案，大幅上升近四成，涉21億損失，而清洗黑錢為當中重要一環，今年第二季有達287人被捕，較第一季升2倍，反映情況日趨嚴重。財富情報及調查科總督察陳仲欣稱，警方除執法外，亦在反洗黑錢月加強宣傳「唔租唔借唔賣」的觀念，舉辦防罪講座及推出宣傳片和宣傳品，重申洗黑錢為嚴重罪行，最高可判監禁14年及罰款500萬。